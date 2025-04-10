Taşıt kredisi faizleri yükseldi mi? 250 bin TL'nin 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli geri ödemesi ne kadar?

Araba almak isteyenlerin merak ettiği taşıt kredilerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 28 Mart ile sona eren haftada taşıt kredilerinin toplam hacmi 66 milyar 253 milyon TL oldu. Bir önceki hafta söz konusu rakam 66 milyar 163 milyon TL seviyesindeydi.Bir haftalık süreçte taşıt kredisi hacmi 90 milyon TL artış gösterdi.