Taşıt kredisi faizleri yükseldi mi? 250 bin TL'nin 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli geri ödemesi ne kadar?
Araba almak isteyenler “en ucuz taşıt kredisini” hangi bankaların verdiğini merak ediyor. Faizlerde yaşanan yükseliş, taşıt kredilerinde de sınırlı da olsa artışa sebep oldu. Bütün vadelerde en düşük oran yüzde 3,25 olarak öne çıkıyor. Bu oran geçen ay yüzde 3 sınırına kadar gerilemişti. Peki en düşük taşıt faizini hangi banka veriyor? 250 bin TL kredinin 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli aylık ve toplam geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...
Araba almak isteyenlerin merak ettiği taşıt kredilerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 28 Mart ile sona eren haftada taşıt kredilerinin toplam hacmi 66 milyar 253 milyon TL oldu. Bir önceki hafta söz konusu rakam 66 milyar 163 milyon TL seviyesindeydi.Bir haftalık süreçte taşıt kredisi hacmi 90 milyon TL artış gösterdi.
Bu arada BDDK verilerine yıl başından itibaren bakıldığında 3 Ocak haftasında taşıt kredisi hacminin 74 milyar 496 milyon TL düzeyinde olduğu görülüyor. Aradan geçen 13 haftalık süreçte taşıt kredilerinin toplam büyüklüğünün yaklaşık yüzde 11 oranında gerilediği ortaya çıktı.
Bankacılık kaynakları; taşıt alımlarının ağırlıklı olarak peşin yapıldığını, araba almak isteyenlerin kredi çekmeyi düşündüklerinde “ihtiyaç” kredilerinin de kullanıldığını, bu sebeple taşıt kredisi hacminin düşük kalarak gerileme eğiliminde hareket ettiğini belirtti.