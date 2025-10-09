Taşıt kredisi faizlerinde son durum ne? 300 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ay vadeli geri ödemesi ne kadar?
Araba almak isteyenler taşıt kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Peki en uygun taşıt kredisi faiz oranlarını hangi bankalar sunuyor? 300 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları ve 300 bin TL'nin 12, 24 ve 36 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi...
Otomobil piyasasında yüksek seyreden faiz oranlarına rağmen dikkat çeken bir canlılık var. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, eylülde otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,77 arttı ve 88 bin 274 adet oldu. Ocak-Eylül döneminde ise otomobil satışları yüzde 9,98 yükseldi ve 742 bin 687 adet oldu.
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?
Satış rakamları, pazarın hem yılın 3 çeyreklik döneminde, hem de eylül ayında tüm zamanların rekor büyümesine işaret etti.