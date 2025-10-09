Taşıt kredisi faizlerinde son durum ne? 300 bin TL’nin 12, 24 ve 36 ay vadeli geri ödemesi ne kadar?

Otomobil piyasasında yüksek seyreden faiz oranlarına rağmen dikkat çeken bir canlılık var. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, eylülde otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,77 arttı ve 88 bin 274 adet oldu. Ocak-Eylül döneminde ise otomobil satışları yüzde 9,98 yükseldi ve 742 bin 687 adet oldu.