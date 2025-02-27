Taşıt kredisinde en uygun faiz oranı hangi bankada? 200 bin TL’nin geri ödeme tablosu nasıl?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre 7 Şubat haftasında 70,25 milyar TL olan toplam taşıt kredilerinin büyüklüğü, 14 Şubat haftasında 70 milyar TL sınırına kadar geriledi.



