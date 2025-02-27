Taşıt kredisinde en uygun faiz oranı hangi bankada? 200 bin TL’nin geri ödeme tablosu nasıl?
Araba almayı planlayan tüketiciler bir yandan taşıt kredisi faiz oranlarını, bir yandan da yeni indirimler olup olmayacağını merak ediyor. Peki bankaların verdiği en uygun taşıt kredisi faiz oranı kaç? 200 bin TL kredinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Konut ve ihtiyaç kredileri hacminde son haftalarda yükseliş trendi öne çıkarken, taşıt kredileri hacmi geriliyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre 7 Şubat haftasında 70,25 milyar TL olan toplam taşıt kredilerinin büyüklüğü, 14 Şubat haftasında 70 milyar TL sınırına kadar geriledi.
Sektör temsilcileri, otomobil alımlarında ihtiyaç kredilerinin de tercih edildiğini belirterek, bu sebeple taşıt kredilerine talebin düşük olduğuna dikkat çekiyor.