Tatile çıkmadan önce otomobilinize yapmanız gereken bakımlar * Ucuz ama can yakıcı olabiliyor.
Uzun yolculuklu tatilinizin kabusa dönüşmemesi için otomobilinize yapmanız gereken bakımlar var.
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla vatandaşlar tatil planları yapmaya başladı. Uzun yolculukların planlandığı tatiller öncesinde otomobillerin bakıma girmesi şart.
Yapılacak ufak çaplı bakımlar sayesinde aracınızın sizi yolda bırakma ihtimali azalmış olacak. Özellikle çocuklu ailelerin yollarda mahsur kalmamak için bu bakımları yapması gerekiyor.
YOLA ÇIKMADAN ÖNCE OTOMOBİLE YAPILACAK 15 KRİTİK BAKIM
Uzun yola çıkmadan önce bakım yapılması tüm araçlar için şarttır. experix.com.tr tarafından alanında uzman ustalardan derlenen bilgiye göre yapılması gereken pratik ve başlıca bakımlar şöyle:
1. Lastik Basıncını Kontrol Ediniz
Lastiklerin şişirilmesi, doğru basıncın ayarlandığı anlamına gelmemektedir. Her aracın kendi özel lastik basıncı değeri bulunmaktadır. Bu basınç değerleri genellikle şoför kapısının alt kısmında yer almaktadır. Yazlık ve kışlık basınç rakamları birbirinden farklıdır. Sıcaklıktan dolayı yaşanan genleşme nedeniyle yaz basınç seviyesi, kış basınç seviyesine göre daha yüksektir.(+-5)
Doğru ayarlanmış olan lastik basınç seviyesi ile yol tutuşu, yakıt tüketimi, frenlerin kavraması ve doğru yönlendirme açısından önemli rol oynar. Fazla şişirmek ya da daha az şişirmenin bir artısı olmayacaktır. Bu nedenle ideal basınç oranını öğrenmeye çalışmalısınız.