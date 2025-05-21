Tatile çıkmadan önce otomobilinize yapmanız gereken bakımlar * Ucuz ama can yakıcı olabiliyor.

1. Lastik Basıncını Kontrol Ediniz

Lastiklerin şişirilmesi, doğru basıncın ayarlandığı anlamına gelmemektedir. Her aracın kendi özel lastik basıncı değeri bulunmaktadır. Bu basınç değerleri genellikle şoför kapısının alt kısmında yer almaktadır. Yazlık ve kışlık basınç rakamları birbirinden farklıdır. Sıcaklıktan dolayı yaşanan genleşme nedeniyle yaz basınç seviyesi, kış basınç seviyesine göre daha yüksektir.(+-5)

Doğru ayarlanmış olan lastik basınç seviyesi ile yol tutuşu, yakıt tüketimi, frenlerin kavraması ve doğru yönlendirme açısından önemli rol oynar. Fazla şişirmek ya da daha az şişirmenin bir artısı olmayacaktır. Bu nedenle ideal basınç oranını öğrenmeye çalışmalısınız.