Tek şarjla 1205 kilometre! Elektrikli araçta Dünya rekoru kırıldı. Sürücü koltuğunda ise Türk

Ancak gelişen teknoloji ve piller, yeni nesil elektrikli otomobillerin daha uzun menzilli olmasını sağlıyor. Görünen o ki, önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrikli otomobillerin endişe duyulan menzil oranları da artacak ve tüketiciler artık bu modellere daha fazla yönelmeye başlayacak.