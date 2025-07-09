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  4. Tek şarjla 1205 kilometre! Elektrikli araçta Dünya rekoru kırıldı. Sürücü koltuğunda ise Türk

Tek şarjla 1205 kilometre! Elektrikli araçta Dünya rekoru kırıldı. Sürücü koltuğunda ise Türk

Bildiğiniz tüm elektrikli otomobilleri unutun. Amerikan yapımı yeni nesil elektrikli otomobil, 1205 kilometrelik yol yaparak en uzun menzil rekorunu kırdı. Şoför koltuğunda Ümit Sabancı'nın bulunduğu araç adını Guinnes Dünya Rekorlarına yazdırdı.

Tek şarjla 1205 kilometre! Elektrikli araçta Dünya rekoru kırıldı. Sürücü koltuğunda ise Türk - Sayfa 1

İçten yanmalı motora sahip otomobiller artık yerini elektrikli veya hibritlere bırakıyor. Ancak tüketiciler henüz tam olarak benzinlilerden vazgeçmiş değil. Zira elektrikli otomobillerin menzili halen tam olarak istenilen seviyeye ulaşmamış durumda.

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Tek şarjla 1205 kilometre! Elektrikli araçta Dünya rekoru kırıldı. Sürücü koltuğunda ise Türk - Sayfa 2

Ancak gelişen teknoloji ve piller, yeni nesil elektrikli otomobillerin daha uzun menzilli olmasını sağlıyor. Görünen o ki, önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrikli otomobillerin endişe duyulan menzil oranları da artacak ve tüketiciler artık bu modellere daha fazla yönelmeye başlayacak.

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Tek şarjla 1205 kilometre! Elektrikli araçta Dünya rekoru kırıldı. Sürücü koltuğunda ise Türk - Sayfa 3

Piyasada şu anda çok sayıda marka elektrikli otomobili ile rekabetini sürdürürken, BYD, Tesla gibi markalar başı çekiyor. Ancak ABD merkezli yeni nesil otomobil markası Lucid, menzil sorununu adeta tarihe gömüyor.

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Tek şarjla 1205 kilometre! Elektrikli araçta Dünya rekoru kırıldı. Sürücü koltuğunda ise Türk - Sayfa 4

Normal bir elektrikli otomobil ortalama 300/800 km arası menzile sahipken, Lucid markasının otomobilleri ise bunu ileri bir seviyeye taşıyor. Öyle ki markanın yeni modellerinden biri Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdırmayı başardı.Üstelik şoför koltuğunda da bir Türk vardı. 

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