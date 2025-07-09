Tek şarjla 1205 kilometre! Elektrikli araçta Dünya rekoru kırıldı. Sürücü koltuğunda ise Türk
Bildiğiniz tüm elektrikli otomobilleri unutun. Amerikan yapımı yeni nesil elektrikli otomobil, 1205 kilometrelik yol yaparak en uzun menzil rekorunu kırdı. Şoför koltuğunda Ümit Sabancı'nın bulunduğu araç adını Guinnes Dünya Rekorlarına yazdırdı.
İçten yanmalı motora sahip otomobiller artık yerini elektrikli veya hibritlere bırakıyor. Ancak tüketiciler henüz tam olarak benzinlilerden vazgeçmiş değil. Zira elektrikli otomobillerin menzili halen tam olarak istenilen seviyeye ulaşmamış durumda.
Ancak gelişen teknoloji ve piller, yeni nesil elektrikli otomobillerin daha uzun menzilli olmasını sağlıyor. Görünen o ki, önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrikli otomobillerin endişe duyulan menzil oranları da artacak ve tüketiciler artık bu modellere daha fazla yönelmeye başlayacak.
Piyasada şu anda çok sayıda marka elektrikli otomobili ile rekabetini sürdürürken, BYD, Tesla gibi markalar başı çekiyor. Ancak ABD merkezli yeni nesil otomobil markası Lucid, menzil sorununu adeta tarihe gömüyor.