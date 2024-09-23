Tek tek incelendi en iyi sedan otomobiller seçildi! İşte en iyi 15 sedan otomobil
ABD merkezli otomobil inceleme platformu Car and Dirver sitesine göre, 2024 yılının en iyi sedan otomobilleri seçildi. Binlerce otomobil onlar kritere göre belirlendi ve liste şekillendi
Yakıt tasarrufu, iç hacmi, fiyat performans, konfor ve yol tutuşu gibi kriterler binden fazla otomobilde incelendi ve elde edilen sonuçlara göre 2024 yılının en iyi 15 sedan aracı belirlendi.
Artık 2024 yılının son çeyreğine girmişken otomotiv üreticileri araç stoğunu azaltmak için çeşitli kampanyalara yönelmeye başladı. Yılbaşından önce yeni bir araç almak isteyenler ise en iyi aracı satın almak için araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda ABD merkezli otomobil inceleme sitesi Car and Driver, onlarca kriter üzerinden binlerce aracı tetkik etti ve en iyi 15 sedan otomobili belirlendi.
Gazeteduvar.com.tr'de paylaşılan habere göre, ABD'li otomobil inceleme sitesi Car and Driver en iyi sedan otomobilleri araştırdı. Hız, yol tutuşu, konfor, bagaj alanı, yakıt verimliliği ve fiyat gibi kriterlerin karşılaştırıldığı araştırmada binden fazla araç incelendi. Car and Driver araştırmasından yaptığımız derlemeye göre 2024 yılının en iyi 15 sedan arabasının listesi şu şekilde oluştu:
15 - Chevrolet Malibu
6/10