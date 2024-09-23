Tek tek incelendi en iyi sedan otomobiller seçildi! İşte en iyi 15 sedan otomobil

Artık 2024 yılının son çeyreğine girmişken otomotiv üreticileri araç stoğunu azaltmak için çeşitli kampanyalara yönelmeye başladı. Yılbaşından önce yeni bir araç almak isteyenler ise en iyi aracı satın almak için araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda ABD merkezli otomobil inceleme sitesi Car and Driver, onlarca kriter üzerinden binlerce aracı tetkik etti ve en iyi 15 sedan otomobili belirlendi.