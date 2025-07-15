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  4. Tesla, Chery ve BYD’ye dev rakip! Tanıtılmadan 33.000 sipariş aldı. Bu SUV otomobil fırtına gibi...

Tesla, Chery ve BYD’ye dev rakip! Tanıtılmadan 33.000 sipariş aldı. Bu SUV otomobil fırtına gibi...

SUV modellere talep artarken, üreticiler de özellikle bu modellere odaklanıyor. Japon otomobil devinin yeni modeli henüz lansmanı bile yapılmadan 33.000 adet sipariş aldı. Elektrikli otomobil pazarında taşlar yerinden oynayacak.

Tesla, Chery ve BYD’ye dev rakip! Tanıtılmadan 33.000 sipariş aldı. Bu SUV otomobil fırtına gibi... - Sayfa 1

Otomobil sektöründe rota SUV modellere çevrilirken, üreticiler de ağırlıklı olarak SUV segmentte araç üretimini yoğunlaştırıyor. 

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Tesla, Chery ve BYD’ye dev rakip! Tanıtılmadan 33.000 sipariş aldı. Bu SUV otomobil fırtına gibi... - Sayfa 2

Dünya çapında adını duyuran köklü firmalardan Mazda, bu alanda ciddi yatırımlar yaparken, ortaya harika işler çıkarmayı da başarıyor. 

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Tesla, Chery ve BYD’ye dev rakip! Tanıtılmadan 33.000 sipariş aldı. Bu SUV otomobil fırtına gibi... - Sayfa 3

Japon otomobil devi Mazda, son dönemde elektrikli modellere yoğunlaşırken, bu çalışmalarını SUV modelleri üzerinde sergiliyor. 

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Tesla, Chery ve BYD’ye dev rakip! Tanıtılmadan 33.000 sipariş aldı. Bu SUV otomobil fırtına gibi... - Sayfa 4

Markanın Çinli bir firma ile ortaklığı elektrikli araç satışlarında Mazda’nın yüzünü şimdiden güldürmeye başladı.

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