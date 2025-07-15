Tesla, Chery ve BYD’ye dev rakip! Tanıtılmadan 33.000 sipariş aldı. Bu SUV otomobil fırtına gibi...
SUV modellere talep artarken, üreticiler de özellikle bu modellere odaklanıyor. Japon otomobil devinin yeni modeli henüz lansmanı bile yapılmadan 33.000 adet sipariş aldı. Elektrikli otomobil pazarında taşlar yerinden oynayacak.
Otomobil sektöründe rota SUV modellere çevrilirken, üreticiler de ağırlıklı olarak SUV segmentte araç üretimini yoğunlaştırıyor.
Dünya çapında adını duyuran köklü firmalardan Mazda, bu alanda ciddi yatırımlar yaparken, ortaya harika işler çıkarmayı da başarıyor.
Japon otomobil devi Mazda, son dönemde elektrikli modellere yoğunlaşırken, bu çalışmalarını SUV modelleri üzerinde sergiliyor.