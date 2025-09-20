Tesla yerine satın alınabilecek en iyi 10 elektrikli otomobil: Her biri rekabeti kızıştırıyor.
Kimi beğenir kimi beğenmez, Tesla dünyanın en çok satan elektrikli otomobillerinden biri. Ancak bu, markanın rakipsiz olduğu anlamına gelmiyor. İşte Tesla’ya alternatif olarak alınabilecek en iyi 10 elektrikli otomobil.
Elektrikli otomobiller son dönemde trend ve tüketiciler hızlı bu teknolojiye sahip araçlara yöneliyor. Öyle ki artık bazı markalar elektrikli otomobil üretiminde hız kestiği zaman ciddi zararlara uğruyor.
Tesla, elektrikli otomobillerin hayatımıza girişinin en büyük aktörlerinden. Yıllar içinde piyasaya yön veren ABD merkezli şirket, BYD ile birlikte en çok elektrikli otomobil satan marka. Ancak herkes Tesla’yı tercih etmeyebilir.
Zira piyasada artık çok sayıda elektrikli otomobil var; işte Tesla alternatifi en iyi elektrikli otomobiller…