Tesla’dan aşiret paket otomobil! 6 koltuklu Model YL tanıtıldı. Fiyatı ise cep yakıyor

Altı kişilik lüks SUV’si Model YL’yi Çin’de duyuran Tesla, bu hamlesiyle mevcut Model Y aracının pratikliliğini artırdığını, bunun yanında farklı aile ve bireylerin seyahat ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığını belirtti. 179 mm daha uzun olan Model YL, 3040 mm dingil mesafesine ve 0,216 gibi düşük bir sürtünme katsayısına sahip.