  4. Tesla’dan aşiret paket otomobil! 6 koltuklu Model YL tanıtıldı. Fiyatı ise cep yakıyor

Tesla, daha uzun menzilli ve 6 kişilik lüks SUV otomobili Model YL’yi tanıttı. Markanın diğer otomobillerinden daha pahalı olan bu araç, vergisiz fiyatıyla bile cep yakıyor. Ancak aileler için iyi bir seçenek.

Satışlarındaki azalma ile birlikte yeni adımlar atan Tesla, ilk olarak şirketin ikonik modellerinden Model X ve Model S otomobillerinin üretimini durdurma kararı aldı. 

Bu kararın ardından ABD’li firma, uzun menzilli Tesla Model 3’ü tanıtmıştı. Şimdi ise Elon Musk’ın şirketi altı kişilik lüks otomobili ile bir kez daha karşımıza çıktı.

Altı kişilik lüks SUV’si Model YL’yi Çin’de duyuran Tesla, bu hamlesiyle mevcut Model Y aracının pratikliliğini artırdığını, bunun yanında farklı aile ve bireylerin seyahat ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığını belirtti. 179 mm daha uzun olan Model YL, 3040 mm dingil mesafesine ve 0,216 gibi düşük bir sürtünme katsayısına sahip.

2539 litreye kadar depolama kapasitesine sahip olan Model YL, geniş alanıyla dikkat çekiyor. 6 kişi tamamen arabadayken bile bagaj birden fazla büyük bagajı alabiliyor. Daha da ilginci üçüncü sıra koltuklar katlandığında bu alanın kapasitesini artırıp bisiklet bile yerleştirmek mümkün.

