Tesla’nın menzili 145 km artacak! Japon pil devinden flaş hamle; rakiplere büyük şok
Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Japon pil devi Panasonic ile ortaklaşa çalışıyor. Bu işbirliği sayesinde Tesla otomobilin menzili 145 km’ye kadar artacak.
Elektrikli otomobil pazarında büyük kan kaybı yaşayan Tesla, önce Tesla Model X ve Model S modellerini satıştan kaldırdı, daha sonra uygun fiyatlı Model Y aracını piyasaya sürdü.
2026’ya iyi bir giriş yapmayı hedefleyen ABD’li otomobil devi, elektrikli araçların en büyük sorunlarından biri olan pil için çok önemli bir adım attı.
Özellikle pil tarafında BYD, rakipsiz diyebiliriz. Ancak Tesla, yılların pil şirketi olan Panasonic sayesinde menzil sorununu çözmeye odaklanıyor.
Panasonic, Tesla Model Y’nin menzilini yaklaşık 145 kilometre uzatabilecek yeni bir yüksek kapasiteli elektrikli araç bataryası üzerinde çalışıyor. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, Tesla’nın en önemli batarya tedarikçilerinden biri olan Japon üretici, anotsuz batarya tasarımı üzerinde yoğunlaşıyor.