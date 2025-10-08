Tesla’nın sır gibi sakladığı ucuz otomobili kameralara yakalandı: İşte tasarımı ve özellikleri
Artık uygun fiyatlı otomobillere yönelen Tesla, şirketin bütçe dostu yeni modeli için çalışmalarında sona geldi. Yakında tanıtılması beklenen ucuz Tesla, özellikleri ve tasarımıyla sızdırıldı.
Tesla, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı gizemli video ile tüketicileri heyecanlandırdı. Firmanın bir sonraki otomobili hakkında yeni bilgiler geldi.
Uygun fiyatlı olması beklenen otomobil, yeni Tesla Model Y Standart olacak. 2026 model bu araç, uygun fiyatlandırmasıyla daha erişilebilir olacak.
Yeni Tesla Model Y Standart için önemli bilgiler de geldi. Aracın Tesla fabrikası yakınlarında gerçek görüntüleri kameralara yansırken, özellikleri ve fiyatına dair de detaylar paylaşıldı.