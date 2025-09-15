Togg T10F fiyatı ne kadar, ne zaman satışa çıkacak, nasıl sipariş verilir?
Yerli otomobil markası Togg, T10X’in ardından merakla beklenen ikinci otomobilinin de fiyat listesini açıkladı. Almanya’da sahne alan ve resmi olarak duyurulan T10F, 15 Eylül itibariyle ön siparişe açıldı. Peki Togg T10F fiyatı ne kadar, nasıl sipariş verilir, ne zaman teslim edilir? İşte T10F fiyat listesi ve tüm detaylar…
Türkiye’nin yerli otomobili Togg, SUV segmentte konumlandırılan T10X’in ardından sedan modeli de görücüye çıkarttı.
Uzun süredir beklenen yerli sedan Togg T10F, Almanya’da tanıtıldı ve resmiyet kazandı. 15 Eylül itibariyle ön siparişe açılan T10F’in Türkiye fiyatları da belli oldu.
Türkiye’nin ilk yerli otomobil markası Togg, geçtiğimiz günlerde EURO NCAP testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldız ile ayrıldı.