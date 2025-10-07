Togg T10X ve T10F 4More'un anahtar teslim fiyatları belli oldu
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, T10X'i dört çeker olarak satışa sundu. Panoramik cam tavan ve Meridian ses sisteminin standart olarak sunulduğu T10X ve T10F 4More anahtar teslim fiyatları belli oldu.
Togg, uzun süredir merakla beklenen T10X modelleri için resmi duyuruyu yaptı. Geçtiğimiz Haziran ayında Togg'un Gemlik'teki tesislerinde görüntülenen en güçlü T10X 4More satışa sunuldu.
Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden 7 Ekim’de siparişe açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla üstün bir performans sunuyor.
T10F 4More 0’dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede, T10X 4More ise 4,8 saniyede çıkıyor. T10X 4More Obsidiyen 468 km’ye, T10F 4More ise 523 km’ye varan menziliyle dikkat çekiyor.