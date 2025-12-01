Togg yılın son kampanyasını duyurdu: İşte T10F’e özel sıfır faizli kredi desteğinin detayları

  1. Ekonomim
Yerli otomobil TOGG, T10F elektrikli sedan modelinde aralık ayına özel, yılın en yüksek kredi desteğini içeren bir kampanya başlattı. İşte kampanyanın detayları...

TOGG, elektrikli sedan modeli T10F için Aralık ayına özel kampanyasını duyurdu. Marka, yılın son ve en kapsamlı kredi desteğini hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için eş zamanlı olarak devreye aldı.

Kampanya kapsamında, sınırlı sayıdaki T10F V1 ve V2 paketlerinde farklı vade ve faiz alternatifleriyle avantajlı finansman seçenekleri sunuluyor.

Bireysel kullanıcılar açısından kampanyanın en önemli kısmı, 1 milyon TL tutarındaki 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi desteği oldu.

AYLIK ÖDEME TUTARI

Sınırlı sayıdaki T10F V1 ve T10F V2 versiyonları için geçerli olan finansman seçeneğinde aylık ödeme tutarı 83 bin 334 TL olarak hesaplandı.

