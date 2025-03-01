Togg’a martta zam yok! Yeni kampanya duyuruldu: İşte taksit tutarları

T10X’in en donanımlı versiyonu olan V2 için bireysel müşterilere ayda 25 bin 433 TL’den başlayan geri ödemeyle 500 bin TL veya ayda 48 bin 915 TL’den başlayan geri ödemeyle 900 bin TL arasında değişen kredi imkanları sunuluyor.