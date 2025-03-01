Togg’a martta zam yok! Yeni kampanya duyuruldu: İşte taksit tutarları
Türkiye’nin yerli otomobili Togg, mart ayında fiyat artışına gitmedi. Ramazan Bayramı öncesi daha fazla kullanıcıya ulaşmak için cazip ödeme seçeneklerini devreye aldı. İşte Togg kampanyasında cazip kredi seçenekleri ve taksit tutarları…
Yerli otomobil Togg, Ramazan ayına özel yeni kampanyasını duyurdu. Mart ayında fiyat artışına gitmeyen Togg, bayram öncesi uygun finansman seçenekleri ve cazip taksitlerle yeni kullanıcılara ulaşmayı hedefliyor.
T10X’in en donanımlı versiyonu olan V2 için bireysel müşterilere ayda 25 bin 433 TL’den başlayan geri ödemeyle 500 bin TL veya ayda 48 bin 915 TL’den başlayan geri ödemeyle 900 bin TL arasında değişen kredi imkanları sunuluyor.
Kurumsal müşterilere kira öder gibi Togg fırsatı
Kurumsal müşteriler için de 500 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişen kredi ve 48 aya varan vade seçenekleri sağlanıyor.