TOGG'dan bayram öncesi %50'lik indirim kampanyası: Tüm markalar faydalanacak

Tüm marka ve modeller için geçerli olacak

Elektrikli otomobillerde şarj indirim kampanyası sadece Togg T10X’e değil, tüm marka modeller için geçerli olacak. İndirim 16 Haziran 00.00 ile 19 Haziran 23.59 arasında geçerli olacak.