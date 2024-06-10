TOGG’dan dev kampanya! Asgari ücretliye özel TOGG fırsatı

Ekonomik kriz ve yüksek otomobil fiyatları nedeniyle sıfır araç almak zorlaşmışken, TOGG’un dar gelirlilere yönelik satış kampanyasının üzerinde çalıştığı söyleniyor. Böylelikle TOKİ evlerinde uygulanan modele benzer şekilde, uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme seçenekleri ile asgari ücretliler de sıfır otomobil sahibi olabilecek. TOKİ evlerinde uygulanan benzer bir satış sisteminin TOGG’un yeni B-SUV modelinde de düşük gelire sahip kesimlere uygulanacağı iddia ediliyor. Ancak yapılan çalışmanın en ses getireni ise asgari ücretli ya da düşük aylıkla çalışanlara sıfır otomobil almanın yolunun açan çalışma olacak. Otomobil piyasasında satışlar resmen durma noktasına gelirken, TOGG ciddi bir satış rakamı yakaladı. TOGG, dar gelirlilere yönelik bir satış sistemi üzerinde çalışıyor.