Togg’dan nisan kampanyası: Sıfır faizli, cazip finansman seçenekleri sunuldu
Togg, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X’i cazip finansman seçeneklerini duyurdu. T10X’in bireysel ve kurumsal avantajları devam ederken, stoklarla sınırlı finansman desteği kapsamında %0 faizli 12 ay vadenin yanı sıra 48 aya kadar vade seçeneği de sunuluyor.
Türkiye’nin markası Togg, araba kiralar gibi T10X sahibi olma fırsatı sunuyor. Stoklarla sınırlı finansman desteği kapsamında nisan ayında bireysel kullanıcılara uygun finansman seçenekleri devreye alındı.
Sıfır faizli, uzun vade seçenekli kredi kampanyası
T10X V2 için 500 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadenin yanı sıra 1 milyon TL kredi için 48 aya kadar vade seçeneği sunuluyor. Marka, kurumsal kullanıcılarına ise 48 ay vadeli 1 milyon 500 TL kampanyasını devam ettiriyor.
Cazip finansman seçeneği ile dikkat çekiyor
Togg, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X’i cazip finansman seçenekleriyle kullanıcılarla buluşturmayı sürdürüyor. 16 aydır yüzde 10 ÖTV diliminde kalan fiyatları ve yenilenen opsiyon seçenekleriyle kullanıcıların yanında olan Togg, stoklarla sınırlı kampanyasını cazip koşullarla devam ettiriyor.
Bireysel kullanıcılara 1 milyon TL krediye 48 ay vade imkânı
Stoklarla sınırlı finansman desteği kapsamında bireysel ve kurumsal müşteriler için farklı alternatifler yer alıyor. Bu kapsamda bireysel kullanıcılar T10X V2’de 500 bin TL kredi için %0 faizli 12 ay vade ve 41 bin 667 TL geri ödemeli veya 1 milyon TL kredi için 48 ay vadeli 44 bin 377 TL geri ödemeli seçenekler arasından bir tercih yapabilecek.