Togg’dan nisan kampanyası: Sıfır faizli, cazip finansman seçenekleri sunuldu

Bireysel kullanıcılara 1 milyon TL krediye 48 ay vade imkânı

Stoklarla sınırlı finansman desteği kapsamında bireysel ve kurumsal müşteriler için farklı alternatifler yer alıyor. Bu kapsamda bireysel kullanıcılar T10X V2’de 500 bin TL kredi için %0 faizli 12 ay vade ve 41 bin 667 TL geri ödemeli veya 1 milyon TL kredi için 48 ay vadeli 44 bin 377 TL geri ödemeli seçenekler arasından bir tercih yapabilecek.