Togg’un Almanya’daki satış fiyatı belli oldu!
Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, ihracat hamlesine Almanya’dan başladı. Şirket, bugün T10X ve T10F modellerinin Avrupa’daki satış fiyatlarını açıkladı.
Togg, ihracat serüvenine Almanya’dan başladı. Teslimatların ise Ocak 2026’da gerçekleştirileceği bildirildi.
- V1 donanım, standart menzil, arkadan itişli: 34 bin 295 Euro
- V1 donanım, uzun menzil, arkadan itişli: 40 bin 118 Euro
- V2 donanım, uzun menzil, arkadan itişli: 41 bin 200 Euro
