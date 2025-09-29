Togg’un Almanya’daki satış fiyatı belli oldu!

  1. Ekonomim
Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, ihracat hamlesine Almanya’dan başladı. Şirket, bugün T10X ve T10F modellerinin Avrupa’daki satış fiyatlarını açıkladı.

Togg, ihracat serüvenine Almanya’dan başladı. Teslimatların ise Ocak 2026’da gerçekleştirileceği bildirildi.

Togg, T10X ve T10F modellerinin Almanya’daki fiyatlarını aynı seviyede belirledi.

- V1 donanım, standart menzil, arkadan itişli: 34 bin 295 Euro

- V1 donanım, uzun menzil, arkadan itişli: 40 bin 118 Euro

- V2 donanım, uzun menzil, arkadan itişli: 41 bin 200 Euro

Şirketten yapılan açıklamada, Almanya’daki teslimatların Ocak 2026’da başlayacağı bildirildi.

