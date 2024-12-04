Toyota 2 yeni canavarını tanıttı. 2025 Corolla Cross ve Camry hibrit modelleri görücüye çıktı.
Toyota, 2025’te otomobil pazarını karıştıracak yeni modellerini görücüye çıkardı. Japonyalı otomobil devi, 2024 Kuala Lumpur Uluslararası Otomobil Fuarı'nda 2025 Corolla Cross ve 2025 Camry modellerini tanıttı.
Japon merkezli otomobil devi, yeni yıl yaklaşırken 2025’te rekabet edeceği iki modelini piyasaya sürdü. 2024 Kuala Lumpur Uluslararası Otomobil Fuarı'nda boy gösteren firma, 2025 Corolla Cross ve 2025 Camry modellerini tanıttı.
Japon merkezli otomobil devi, yeni yıl yaklaşırken 2025’te rekabet edeceği iki modelini piyasaya sürdü. 2024 Kuala Lumpur Uluslararası Otomobil Fuarı'nda boy gösteren firma, 2025 Corolla Cross ve 2025 Camry modellerini tanıttı.
2025 Corolla Cross, yıllık makyaj olarak yeni bir özel renk olan Kristal Kırmızı ile geliyor ve 2.0 litrelik doğal emişli motor ve 2.0 litrelik benzinli-elektrikli hibrit sistemle güçlendirildi. Toyota, 2.0-litre doğal emişli motor ve 2.0-litre hibrit sistemi yeni modelinde de sürdürüyor.
Görünüm açısından, 2025 Corolla Cross 4,450 x 1,825 x 1,620 mm boyutlarında ve 2,640 mm dingil mesafesine sahip. Yeni model hala iki ön uç stiline sahip; benzinli model FAW Toyota Corolla Rui Fang stilini benimserken, hibrit versiyon GAC Toyota Fondo Landa'nın ön uç stiline yakın bir tasarım stilini benimsiyor.