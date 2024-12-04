Toyota 2 yeni canavarını tanıttı. 2025 Corolla Cross ve Camry hibrit modelleri görücüye çıktı.

2025 Corolla Cross, yıllık makyaj olarak yeni bir özel renk olan Kristal Kırmızı ile geliyor ve 2.0 litrelik doğal emişli motor ve 2.0 litrelik benzinli-elektrikli hibrit sistemle güçlendirildi. Toyota, 2.0-litre doğal emişli motor ve 2.0-litre hibrit sistemi yeni modelinde de sürdürüyor.