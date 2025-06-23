Toyota, cam filmlerini tarihe gömecek otomobilini tanıttı. Sadece bir ülkede satılacak
Toyota, otomobillerdeki cam filmini tarihe gömecek yeni ve en pahalı SUV otomobilini tanıttı. Üç farklı cam film modu bulunan araç, eşsiz bir deneyim sunuyor.
Otomobil üreticileri kıyasıya rekabetin sürdüğü pazarda zaman zaman sürprizler yapabiliyor. Bazı üreticiler sadeliğe odaklanırken, bazıları ise mevcut teknolojileri üzerinde geliştirmeler yaparak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Toyota da yeni SUV modeli ile kullanıcı deneyimini bir adım daha ileriye götürüyor. Japon otomobil devi, en lüks SUV otomobilinde cam filmlerini tarihe gömecek bir özelliğe yer verdi.
Markanın lüks modellerinden SUV Century modeli, 2025 model yılıyla artık standart olarak karartılabilir arka camlarla geliyor. Bu özellik sayesinde yolcular, tercihe göre camların şeffaflığını üç farklı seviyede ayarlayabiliyor: tamamen şeffaf, yarı saydam ve opak.
TOYOTA USTALARINDAN İNCE İŞÇİLİK
Toyota’nın Century SUV modelindeki en önemli yeniliklerinden biri de, arka kapı ve arka çeyrek camlarda uygulanan üç kademeli karartma fonksiyonu oldu. Japon dev, bu özelliği iki saydam lamine cam tabakası arasına özel bir film yerleştirerek hayata geçirmeyi başardı.