Toyota, cam filmlerini tarihe gömecek otomobilini tanıttı. Sadece bir ülkede satılacak



TOYOTA USTALARINDAN İNCE İŞÇİLİK



Toyota’nın Century SUV modelindeki en önemli yeniliklerinden biri de, arka kapı ve arka çeyrek camlarda uygulanan üç kademeli karartma fonksiyonu oldu. Japon dev, bu özelliği iki saydam lamine cam tabakası arasına özel bir film yerleştirerek hayata geçirmeyi başardı.