Toyota Corolla’nın tasarımı baştan aşağı değişiyor: Konsept model görücüye çıktı; yepyeni kimlik
Toyota, Corolla’yı baştan aşağı değiştirmeyi amaçlıyor. Markanın konsept modeli, yeni Corolla’nın yepyeni bir kimlikle geleceğini ortaya koyuyor.
Japon otomobil devi Toyota, uzun yıllardır pazarda en çok satan markalardan biri. Köklü şirket Corolla modeli ile beğenileri kazandı ve uzun yıllardır da sadık bir kitleye sahip.
Dünyanın en çok otomobil satan markası Toyota, bu hafta Japonya’da bir etkinlikte sahne aldı. Firma, merakla beklenen Lexux LFR yerine, sürpriz şekilde yeni Corolla konseptini gözler önüne serdi.
Toyota’nın süper otomobili hâlâ ortaya çıkmazken, Japonya’daki canlı yayında dikkat çekici birkaç model yer aldı. Lexus LS altı tekerlekli minivanı ve yükseltilmiş Century coupe ile birlikte yeni Corolla da podyuma çıktı.