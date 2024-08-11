Toyota’dan bir model için yüzde 100 kredi imkanı! Hem de 175 bin TL avantajla…
Japon otomobil devi Ağustos ayında geçerli olan kampanya kapsamında bireysel müşterisine yüzde yüz kredi kullandıracak.
Her yıl yakaladığı satış rakamlarıyla adından söz ettiren Japon devi Toyota, Ağustos ayı kampanyasını duyurdu. Buna göre Toyota bazı modellerinde yüksek kredi imkanı sağlayacak.
O MODELİN TAMAMINA KREDİ İMKANI
Ayrıca hafif ticari olan Proace City modeli için bireysel müşterilere yüzde yüz kredi kullandırılabilecek. Böylece giriş paketi 1.195.00 TL olan Proace City’nin tamamına kredi kullandırılabilecek.
Konuya ilişkin toyota.com.tr’de yapılan açıklamada, “Bireysel müşteriler, tüzel ve şahıs şirketleri için Toyota hafif ticari araç modellerinde %100'e varan kredi avantajı Toyota Plazalar'da sizleri bekliyor.” denildi.
TOYOTA 2024 AĞUSTOS FİYAT LİSTESİ
Toyota Proace City hafif ticari Ağustos ayı fiyat listesi şöyle:
1.5 D 130 HP Dream A/T - 1.195.000 (Tavsiye Edilen Ağustos Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* (TL))
1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T - 1.322.500 (Tavsiye Edilen Ağustos Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* (TL))
1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T - 1.372.500 (Tavsiye Edilen Ağustos Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2024 MY Fiyatları* (TL))
SINIRLI KAMPANYA
Kampanyanın Ağustos ayı sonuna kadar geçerli ve stoklarla sınırlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: