Toyota’dan bir model için yüzde 100 kredi imkanı! Hem de 175 bin TL avantajla…

O MODELİN TAMAMINA KREDİ İMKANI

Ayrıca hafif ticari olan Proace City modeli için bireysel müşterilere yüzde yüz kredi kullandırılabilecek. Böylece giriş paketi 1.195.00 TL olan Proace City’nin tamamına kredi kullandırılabilecek.

Konuya ilişkin toyota.com.tr’de yapılan açıklamada, “Bireysel müşteriler, tüzel ve şahıs şirketleri için Toyota hafif ticari araç modellerinde %100'e varan kredi avantajı Toyota Plazalar'da sizleri bekliyor.” denildi.