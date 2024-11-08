Toyota’dan gemileri yakan fırsat : Herkese anında 200.000 TL indirim geliyor
Türkiye’de en yüksek satış rakamlarını yakalayan Toyota Kasım ayı kampanyaları kapsamında 200.000 TL indirim yaptı. * Toyota Corolla * modelinde geçerli olan indirimden tüm müşteriler yararlanacak.
Japon otomotiv devi Toyota Kasım ayında da sürprizlerle geliyor. Corolla modeliyle tüm dünyadaki otomobil anlayışını değiştiren Toyota, araç değiştirmeleri için adeta müşterilerine cazip kampanyalar sunuyor.
KASIM AYINDA DEV KAMPANYA
turkiye.toyota.com.tr sitesinde yer alan bilgiye göre Toyota Kasım ayında Corolla modeline özel çılgın indirim yaptı. Giriş seviyesi 1.590.000 TL olan Corolla benzinli model Kasım ayı kapsamında 200.000 Lira indirimle satılacak.
Böylece tüm müşterilere özel 1.5 Vision Plus Multidrive S modeli anahtar teslim 1.390.000 TL fiyatla satılacak.
TOYOTA KASIM 2024 SATIŞ FİYAT LİSTESİ
2024 benzinli Corolla
1.5 Vision Plus Multidrive S 1.590.000 TL 1.390.000 TL
1.5 Dream Multidrive S 1.655.000 TL 1.590.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.739.000 TL 1.674.000 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.852.500 TL 1.787.500 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.976.000 TL 1.911.000 TL