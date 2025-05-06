Toyota’nın bu modeli susuz bile çalışıyor ; Efsane kasayı solladı! Otomobil alacaklar peşinde.
Yıllardır Toyota Corolla’nın efsane kasasını sorunsuz bildik. Fakat yıllar sonra geliştirdiği bu model susuz bile çalışıyor.
Otomotiv devleri arasında sorunsuz motor ve şanzıman şanıyla bilinen Toyota, efsane kasasını bile artık gölgede bırakıyor.
1999 yılında geliştirdiği ve dünyanın efsane kasa olarak bildiği Corolla modelini geliştiren Toyota, 2006 yılında ise bambaşka bir sayfa açtı.
Türkiye’de milyonların gönlüne taht kuran ve bej rengi iç döşemesiyle nam salan Toyota Corolla 2006 kasasıyla sorunsuzluğu baştan yazdı.
‘SUSUZ KULLANMIŞIM HABERİM YOK’
Ankara’da bir kullanıcı olan Recep Candan Corolla’sıyla ilgili başından geçenleri şu sözlerle anlattı:
“Geçtiğimiz günlerde uzun yola gitmem gerekiyordu. Arabam 230 bin kilometrede. Yağ suyuna bakayım dedim. Meğer suyu bitmiş. Muhtemelen suyu biteli 1 haftadan fazla oluyordu. Çünkü genelde kontrol ederim.