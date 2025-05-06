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  4. Toyota’nın bu modeli susuz bile çalışıyor ; Efsane kasayı solladı! Otomobil alacaklar peşinde.

Toyota’nın bu modeli susuz bile çalışıyor ; Efsane kasayı solladı! Otomobil alacaklar peşinde.

Yıllardır Toyota Corolla’nın efsane kasasını sorunsuz bildik. Fakat yıllar sonra geliştirdiği bu model susuz bile çalışıyor.

Toyota’nın bu modeli susuz bile çalışıyor ; Efsane kasayı solladı! Otomobil alacaklar peşinde. - Sayfa 1

Otomotiv devleri arasında sorunsuz motor ve şanzıman şanıyla bilinen Toyota, efsane kasasını bile artık gölgede bırakıyor.

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Toyota’nın bu modeli susuz bile çalışıyor ; Efsane kasayı solladı! Otomobil alacaklar peşinde. - Sayfa 2

1999 yılında geliştirdiği ve dünyanın efsane kasa olarak bildiği Corolla modelini geliştiren Toyota, 2006 yılında ise bambaşka bir sayfa açtı.

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Toyota’nın bu modeli susuz bile çalışıyor ; Efsane kasayı solladı! Otomobil alacaklar peşinde. - Sayfa 3

Türkiye’de milyonların gönlüne taht kuran ve bej rengi iç döşemesiyle nam salan Toyota Corolla 2006 kasasıyla sorunsuzluğu baştan yazdı.

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Toyota’nın bu modeli susuz bile çalışıyor ; Efsane kasayı solladı! Otomobil alacaklar peşinde. - Sayfa 4

‘SUSUZ KULLANMIŞIM HABERİM YOK’

Ankara’da bir kullanıcı olan Recep Candan Corolla’sıyla ilgili başından geçenleri şu sözlerle anlattı:

“Geçtiğimiz günlerde uzun yola gitmem gerekiyordu. Arabam 230 bin kilometrede. Yağ suyuna bakayım dedim. Meğer suyu bitmiş. Muhtemelen suyu biteli 1 haftadan fazla oluyordu. Çünkü genelde kontrol ederim.

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