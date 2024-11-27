Trafik sigortasında yeni uygulama 5 Aralık’ta başlıyor: Yeni düzenleme noterlere kaos getirecek

NOTERLERDE KAOS OLUŞACAK

Sigortacılar, bu durumun hem noterlerde yoğunluğa neden olacağını hem de poliçe kesim sürecinin aceleye gelmesiyle eksiklikler yaşanabileceğini ifade ediyor. Noterlerde hâlihazırda yaşanan kalabalık ve işlem sürecine bir de trafik poliçesi yükü eklendiğinde, sistemin aksama riski olduğu belirtiliyor.