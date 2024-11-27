Trafik sigortasında yeni uygulama 5 Aralık’ta başlıyor: Yeni düzenleme noterlere kaos getirecek
5 Aralık itibarıyla araç alım satımlarında notere gidenleri yeni bir uygulama karşılayacak! Zorunlıu trafik sigortasında 15 günlük süre uygulamasına son veriliyor. Artık arabayı alır almaz trafik sigortasını yaptırmak zorunlu olacak.
5 Aralık’tan itibaren araç satış işlemlerinde yeni bir düzenleme devreye giriyor. Artık noter satış işlemi tamamlanır tamamlanmaz trafik sigortasının yapılması zorunlu olacak. Sigortanın bir gün bile ertelenmesi durumunda poliçeye yüzde 5 zam uygulanacak. Mevcut sistemde araç sahiplerine tanınan 15 günlük trafik sigortası yaptırma süresi ise tamamen kaldırılıyor.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, sigorta sektörü temsilcileri, noter işlemleri sırasında zorunlu trafik poliçesi uygulamasının daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için dijitalleşmenin artırılması gerektiğini belirtiyor. Araç sahiplerine noter randevusu öncesinde sigorta işlemlerini tamamlama imkânı tanınması ya da poliçe kesmekten kaçınan şirketlere cezai yaptırımlar uygulanması gibi öneriler, sektörün gündeminde yer alıyor.
NOTERLERDE KAOS OLUŞACAK
Sigortacılar, bu durumun hem noterlerde yoğunluğa neden olacağını hem de poliçe kesim sürecinin aceleye gelmesiyle eksiklikler yaşanabileceğini ifade ediyor. Noterlerde hâlihazırda yaşanan kalabalık ve işlem sürecine bir de trafik poliçesi yükü eklendiğinde, sistemin aksama riski olduğu belirtiliyor.
Sigorta sektörü, zorunlu trafik sigortası poliçelerinde zarar ettiğini sık sık gündeme getiriyor. Özel sigorta şirketleri, trafik poliçesinden kazandıkları her 100 TL’ye karşılık yaklaşık 150 TL hasar ödemesi yaptıklarını savunuyor. Bu nedenle birçok şirket, trafik poliçesi kesmekten kaçınıyor ve kasko, konut gibi daha kazançlı alanlara yöneliyor.