TÜİK açıkladı! Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil renkleri belli oldu

TÜİK, Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Nisan'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %9,4 artarak 196 bin 309’a yükseldi. Aynı dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise %33,5 azalarak bin 890’a geriledi. Böylece trafikteki taşıt sayısı, Nisan'da 194 bin 419 arttı.

TÜİK verilerine göre, Nisan ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı şu şekilde;