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  4. TÜİK açıkladı! Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil renkleri belli oldu

TÜİK açıkladı! Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil renkleri belli oldu

TÜİK, trafiğe kaydı yapılan taşıtlara ilişkin verileri açıkladı. Türkiye'de trafikte en çok tercih edilen renk belli oldu. İşte detaylar..

TÜİK açıkladı! Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil renkleri belli oldu - Sayfa 1

TÜİK, Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Nisan'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %9,4 artarak 196 bin 309’a yükseldi. Aynı dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise %33,5 azalarak bin 890’a geriledi. Böylece trafikteki taşıt sayısı, Nisan'da 194 bin 419 arttı.

TÜİK verilerine göre, Nisan ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı şu şekilde;

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TÜİK açıkladı! Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil renkleri belli oldu - Sayfa 2

GRİ

Adet: 134 bin 883

Yüzde 39,3’ü

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TÜİK açıkladı! Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil renkleri belli oldu - Sayfa 3

BEYAZ

Adet: 85 bin 234

Yüzde 24,8’i

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TÜİK açıkladı! Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil renkleri belli oldu - Sayfa 4

SİYAH

Adet: 42 bin 766

Yüzde 12,4’ü

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