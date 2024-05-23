TÜİK açıkladı! Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil renkleri belli oldu
TÜİK, trafiğe kaydı yapılan taşıtlara ilişkin verileri açıkladı. Türkiye'de trafikte en çok tercih edilen renk belli oldu. İşte detaylar..
TÜİK, Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Nisan'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %9,4 artarak 196 bin 309’a yükseldi. Aynı dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise %33,5 azalarak bin 890’a geriledi. Böylece trafikteki taşıt sayısı, Nisan'da 194 bin 419 arttı.
TÜİK verilerine göre, Nisan ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı şu şekilde;
GRİ
Adet: 134 bin 883
Yüzde 39,3’ü
BEYAZ
Adet: 85 bin 234
Yüzde 24,8’i
SİYAH
Adet: 42 bin 766
Yüzde 12,4’ü