Tüm gördüklerinizi unutun! Porsche’den Almanya’da resital; bugüne kadarki en hızlı model tanıtıldı
Şimdiye kadar bildiğiniz tüm 911’leri unutun. Porsche, bugüne kadar en hızlı olan yeni 911’i tanıttı.
Dünyanın en büyük otomobil fuarı Almanya’da başladı. Otomobil üreticileri merakla beklenen, sır gibi sakladığı yeni otomobillerini bu etkinlikte sergiliyor. Yerli otomobil Togg’un sedan modelinin de görücüye çıktığı etkinlikte, lüks otomobil üreticisi Porsche, bugüne kadarki en hızlı 911’i sahneye çıkardı.
Porsche, Münih Otomobil Fuarı’nda tamamen yeni Porsche 911 Turbo S 2026 modelini tanıttı. Tarihin en güçlü Porsche 911’i olan bu model, 691 beygir güce sahip ve GT2 RS’den bile daha güçlü.
Hibrit sistemin toplam gücü 701 beygir ve araç, 0-96 km/s hıza sadece 2,4 saniyede çıkabiliyor. Öte yandan Nürburgring pistinde ise selefinden tam 14 saniye daha hızlı tur atabiliyor.