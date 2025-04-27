Türkiye bakın kaçıncı sırada! En çok otomobil üreten ülkeler açıklandı: O ülke rakiplerine fark attı

Otomotiv sektörü, dünya ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmaya devam ediyor. Küresel ölçekte milyonlarca araç üreten ülkeler, hem kendi markalarını güçlendiriyor hem de uluslararası dev markalara ev sahipliği yapıyor. Elektrikli araçlardan, lüks segmentlere kadar geniş bir yelpazede üretim yapan bu ülkeler, ihracat rakamlarıyla da dikkat çekiyor.

İşte dünyada en çok otomobil üreten ülkeler...