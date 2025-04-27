Türkiye bakın kaçıncı sırada! En çok otomobil üreten ülkeler açıklandı: O ülke rakiplerine fark attı
Dünyada otomobil üretimi hız kesmeden devam ederken, bazı ülkeler üretim hacmiyle küresel pazarda öne çıkıyor. Otomotiv sektöründe söz sahibi olan 25 ülke belli oldu. Zirvede yer alan ülke, en yakın rakibine 3 kat fark atarak dikkat çekti. Türkiye'nin listede aldığı konum ise sürpriz yarattı.
Otomotiv sektörü, dünya ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmaya devam ediyor. Küresel ölçekte milyonlarca araç üreten ülkeler, hem kendi markalarını güçlendiriyor hem de uluslararası dev markalara ev sahipliği yapıyor. Elektrikli araçlardan, lüks segmentlere kadar geniş bir yelpazede üretim yapan bu ülkeler, ihracat rakamlarıyla da dikkat çekiyor.
İşte dünyada en çok otomobil üreten ülkeler...
25) Polonya | 555,3 Bin
Polonya, Fiat, Opel ve Ford gibi markaların üretim tesislerine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca MAN, Volvo ve Scania gibi firmalar da ülkede otobüs üretimi gerçekleştirmektedir.
24) Fas | 559,6 Bin
Fas, Renault ve PSA gibi büyük otomobil üreticilerinin yatırımlarıyla önemli bir otomotiv üretim merkezi haline gelmiştir. Ülkede ayrıca Dacia'nın Lodgy, Sandero ve Logan modelleri üretilmektedir.