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  4. Türkiye ihtimalli yeni Tesla Model Y test görüntüleriyle sızdırıldı: Kamuflaj kalktı

Türkiye ihtimalli yeni Tesla Model Y test görüntüleriyle sızdırıldı: Kamuflaj kalktı

Elon Musk’ın otomobil şirketi Tesla’nın Türkiye ihtimalli yeni Model Y aracı kış testleri sırasında casus görüntüleriyle sızdırıldı.

Türkiye ihtimalli yeni Tesla Model Y test görüntüleriyle sızdırıldı: Kamuflaj kalktı - Sayfa 1

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markalarından Tesla, 2024 sonunda satışlarında ilk kez düşüş bildirdi.

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Türkiye ihtimalli yeni Tesla Model Y test görüntüleriyle sızdırıldı: Kamuflaj kalktı - Sayfa 2

Yaşanan düşüşte uygun fiyatlı modellerin az olması etken gösterilirken, daha pahalı Cybertruck modellerinin üretilmesinin de direkt olarak etki ettiği tahmin edildi.

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Türkiye ihtimalli yeni Tesla Model Y test görüntüleriyle sızdırıldı: Kamuflaj kalktı - Sayfa 3

Bununla birlikte Tesla, yaralarını kapatmak için uygun fiyatlı modeller ve mevcut modellerinin yeni versiyonları için çalışmalara başladı.

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Türkiye ihtimalli yeni Tesla Model Y test görüntüleriyle sızdırıldı: Kamuflaj kalktı - Sayfa 4

Bu otomobillerden biri de yeni Tesla Model Y. Firmanın uygun fiyatlı sayılan bu otomobili, Tesla’nın aynı zamanda Türkiye’de sattığı tek model. 

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