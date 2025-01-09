Türkiye ihtimalli yeni Tesla Model Y test görüntüleriyle sızdırıldı: Kamuflaj kalktı
Elon Musk’ın otomobil şirketi Tesla’nın Türkiye ihtimalli yeni Model Y aracı kış testleri sırasında casus görüntüleriyle sızdırıldı.
Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markalarından Tesla, 2024 sonunda satışlarında ilk kez düşüş bildirdi.
Yaşanan düşüşte uygun fiyatlı modellerin az olması etken gösterilirken, daha pahalı Cybertruck modellerinin üretilmesinin de direkt olarak etki ettiği tahmin edildi.
Bununla birlikte Tesla, yaralarını kapatmak için uygun fiyatlı modeller ve mevcut modellerinin yeni versiyonları için çalışmalara başladı.