Türkiye'de kapış kapış giden elektrikli otomobil modelleri belli oldu
Elektrikli araç satışlarında Türkiye'de 9 aylık tablo belli oldu. İşte Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil modelleri.
ODMD'nin verilerine göre, Türkiye'de 2025 yılında Ocak-Eylül döneminde toplam132 bin 346 adet elektrikli otomobil satışı gerçekeleşti.
1 | 11
Elektrikli otomobillere olan ilgi artarken, CNBC-E'nin aktardığına göre en çok satan marka ve model ise Tesla Model Y oldu. İşte Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller...
2 | 11