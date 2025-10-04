Türkiye'de kapış kapış giden elektrikli otomobil modelleri belli oldu

  1. Ekonomim
Elektrikli araç satışlarında Türkiye'de 9 aylık tablo belli oldu. İşte Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil modelleri.

ODMD'nin verilerine göre, Türkiye'de 2025 yılında Ocak-Eylül döneminde toplam132 bin 346 adet elektrikli otomobil satışı gerçekeleşti. 

Elektrikli otomobillere olan ilgi artarken, CNBC-E'nin aktardığına göre en çok satan marka ve model ise Tesla Model Y oldu. İşte Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller...

1- Tesla Model Y

Toplam Satış: 27 bin 420 adet

2- Togg T10X

Toplam Satış: 22 bin 131 adet

