Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli arabalar hangileri? İşte Nisan 2025 fiyat listesi
Elektrikli araç pazarında uygun fiyatlı seçenekler öne çıkıyor. Türkiye'de elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için cazip alternatifler sunuluyor. Peki, Nisan 2025 itibarıyla piyasada satılan en uygun fiyatlı 10 elektrikli araç hangileri? İşte liste ve güncel fiyatları...
Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı hızla büyürken, tüketicilerin bu yeni teknolojiye olan ilgisi de her geçen gün artıyor. Otomotiv sektöründeki bu dönüşüm sürerken, pek çok kişi için en merak edilen konuların başında fiyatlar geliyor.
Peki, Nisan 2025 itibarıyla bütçesini düşünenler için Türkiye'de hangi elektrikli otomobil modelleri öne çıkıyor?
BYD DOPLHIN
150 kW, 427 km Comfort, Otomatik 1.295.000 TL
150 kW, 427 km Design, Otomatik 1.395.000 TL