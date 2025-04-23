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Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli arabalar hangileri? İşte Nisan 2025 fiyat listesi

Elektrikli araç pazarında uygun fiyatlı seçenekler öne çıkıyor. Türkiye'de elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için cazip alternatifler sunuluyor. Peki, Nisan 2025 itibarıyla piyasada satılan en uygun fiyatlı 10 elektrikli araç hangileri? İşte liste ve güncel fiyatları...

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli arabalar hangileri? İşte Nisan 2025 fiyat listesi - Sayfa 1

Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı hızla büyürken, tüketicilerin bu yeni teknolojiye olan ilgisi de her geçen gün artıyor. Otomotiv sektöründeki bu dönüşüm sürerken, pek çok kişi için en merak edilen konuların başında fiyatlar geliyor.

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Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli arabalar hangileri? İşte Nisan 2025 fiyat listesi - Sayfa 2

Peki, Nisan 2025 itibarıyla bütçesini düşünenler için Türkiye'de hangi elektrikli otomobil modelleri öne çıkıyor?

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Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli arabalar hangileri? İşte Nisan 2025 fiyat listesi - Sayfa 3

BYD DOPLHIN

150 kW, 427 km Comfort, Otomatik 1.295.000 TL

150 kW, 427 km Design, Otomatik 1.395.000 TL

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Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli arabalar hangileri? İşte Nisan 2025 fiyat listesi - Sayfa 4

Fiat 500e 

87kW, 320 km La Prima by Bocelli (HB), Otomatik 1.349.900 TL

87kW, 320 km La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik 1.369.900 TL

87kW, 320 km La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik 1.389.900 TL

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