Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Fiyatlar dibi gördü
Türkiye'de otomobil fiyatları sürekli yükselirken, bütçe dostu araçlar da ilgi odağı haline geliyor. Vatandaşlar en uygun fiyatlı otomobilleri araştırmaya devam ediyor.
Türkiye'de otomobil fiyatları hızla yükselirken, bütçe dostu araçlar da ilgi çekiyor. Türkiye'de satın alınabilecek en ekonomik otomobiller ise büyük merak konusu oluyor.
İşte Türkiye'de merak edilen en uygun fiyatlı otomobiller...
Mitsubishi Space Star
964.700 TL Mitsubishi'nin küçük otomobili Space Star, 964.700 TL'lik fiyatıyla listeye giren son model. Pratik özellikleri ve uygun fiyatıyla alıcıların ilgisini çekiyor.
Citroen C3
963.000 TL Citroen C3, 963.000 TL fiyatıyla küçük ve şirin bir hatchback arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Yüksek konfor ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.