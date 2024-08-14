  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Fiyatlar dibi gördü

Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Fiyatlar dibi gördü

Türkiye'de otomobil fiyatları sürekli yükselirken, bütçe dostu araçlar da ilgi odağı haline geliyor. Vatandaşlar en uygun fiyatlı otomobilleri araştırmaya devam ediyor.

Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Fiyatlar dibi gördü - Sayfa 1

Türkiye'de otomobil fiyatları hızla yükselirken, bütçe dostu araçlar da ilgi çekiyor. Türkiye'de satın alınabilecek en ekonomik otomobiller ise büyük merak konusu oluyor.

1 | 8
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Fiyatlar dibi gördü - Sayfa 2

İşte Türkiye'de merak edilen en uygun fiyatlı otomobiller... 

2 | 8
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Fiyatlar dibi gördü - Sayfa 3

Mitsubishi Space Star

964.700 TL Mitsubishi'nin küçük otomobili Space Star, 964.700 TL'lik fiyatıyla listeye giren son model. Pratik özellikleri ve uygun fiyatıyla alıcıların ilgisini çekiyor.

3 | 8
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Fiyatlar dibi gördü - Sayfa 4

Citroen C3

963.000 TL Citroen C3, 963.000 TL fiyatıyla küçük ve şirin bir hatchback arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor. Yüksek konfor ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

4 | 8