Satılan otomobillerin yüzde 70'i ithal: İşte Türkiye'de en çok satan ithal otomobil markaları
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında bu yılın ilk altı aylık döneminde ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 69,27, Türkiye'de üretilen araçların payı da yüzde 30,72 oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu.
Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi.
Yerli-ithal satış rakamları
Yılın ocak-haziran döneminde 577 bin 981 adetlik pazarda yerli üretim araç satışı 177 bin 591 oldu. İthal araç satışı ise 400 bin 390 olarak belirlendi.
Söz konusu dönemde, yerli üretim araçların satışlardan aldığı pay 30,72, ithal araçların payı ise yüzde 69,27 oldu.
Son 5 yılda yerli-ithal dağılımı
Son 5 yılın 6 aylık dönem verilerine bakıldığında ithal araçların satışlardan aldığı pay, Türkiye'de üretilen araçların pazardan aldığı paydan yüksek gerçekleşti.
ODMD verilerine göre, geçen yılın ocak-haziran döneminde yerli üretim araçların toplam satıştaki payı yüzde 38,13, ithal araçların payı da 61,86 seviyesinde ölçüldü.
Satışlarda 2022'nin aynı döneminde yerli oranı yüzde 43,44, ithal oranı 56,55 olarak kayıtlara geçti.
İşte Türkiye'de en çok satan ithal otomobil markaları
Fiat
71 bin 21 toplam satış