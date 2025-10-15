Türkiye’de son 9 ayda en çok satan 10 otomobil: Tesla, Togg’u geride bıraktı
Türkiye’de yılın 9 ayında en çok satan otomobiller belli oldu. Yerli otomobil Togg yeni modelini yakın zamanda tanıtırken, geride bıraktığımız aylarda Tesla ilk sıralarda yer almayı başardı.
Yılın sonuna adım adım ilerlerken en çok satan otomobiller de netleşiyor. Elektrikli otomobiller pazarda daha sık konuşulurken, bunu satışlarına da yansıtmayı başardı.
1 | 14
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yılın son 9 ayında en çok satan otomobilleri açıkladı.
2 | 14
Listeye çok bilindik bir model damga vururken, Tesla ve Togg da ilk 10’da yer almayı başardı.
3 | 14