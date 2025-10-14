Türkiye'de yılın 9 ayında en çok satılan otomobiller belli oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenilen bilgilere göre, otomobil satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artış gösterdi. Bunun yanısıra yılın 9 ayında Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmezken, listenin ilk 10’unda tamamen elektrikli araçlar varlığını 2 modelle sürdürdü.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 9,15 artarak 927 bin 647 oldu.
Eylülde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,71 artarak 110 bin 302, aynı dönemde otomobil satışları yüzde 26,77 yükselerek 88 bin 274 oldu. Hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 21,66 büyüyerek 22 bin 28 adet olarak kayıtlara geçti.
