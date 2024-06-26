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Türkiye'de yılın otomobili belli oldu

Final etabına kalan yedi modelin kıyasıya rekabet ettiği Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında kazanan açıklandı. Yılın otomobili %100 elektrikli bir model oldu.

Türkiye'de yılın otomobili belli oldu - Sayfa 1

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nün bu yılki kazananı Togg T10X oldu. Toplam 2630 puan toplayan elektrikli T10X, en yakın rakibi Renault Austral'i 80 puan farkla geçmeyi başardı.

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Türkiye'de yılın otomobili belli oldu - Sayfa 2

Yarışmada final etabına kalan modeller BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E-Serisi, Renault Austral, Togg T10X ve Toyota C-HR olmuştu.

Son etapta söz konusu modellerin elde ettiği puanlar şöyle:

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Türkiye'de yılın otomobili belli oldu - Sayfa 3

7- Mercedes-Benz E-Serisi

1890 puan

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Türkiye'de yılın otomobili belli oldu - Sayfa 4

6- BMW 5 Serisi

2070 puan

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