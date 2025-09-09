Türkiye’de yok satmaya aday! Yeni Renault Clio tanıtıldı. Bursa’da üretildi, yeniden makyajlandı
Fransız otomobil devi Renault’un merakla beklenen yeni Clio modeli resmiyet kazandı. Üretimi Bursa’da gerçekleşen otomobil, yenilenen tasarımıyla dikkat çekiyor.
Türkiye’nin en çok satan otomobillerinden Clio, 2026 için yenilendi. Son yıllarda küçük çapta tasarım değişiklikleri yapılırken, 2026 modelinde araç epeyce elden geçirilmiş.
Fransız otomobil devi, en çok satan modellerinden Clio için oldukça mesai harcadı. Gerek tasarım gerek iç mekan ve performans tarafında birçok yükseltme var.
