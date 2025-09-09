  1. Ekonomim
Türkiye’de yok satmaya aday! Yeni Renault Clio tanıtıldı. Bursa’da üretildi, yeniden makyajlandı

Fransız otomobil devi Renault’un merakla beklenen yeni Clio modeli resmiyet kazandı. Üretimi Bursa’da gerçekleşen otomobil, yenilenen tasarımıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de yok satmaya aday! Yeni Renault Clio tanıtıldı. Bursa'da üretildi, yeniden makyajlandı

Türkiye’nin en çok satan otomobillerinden Clio, 2026 için yenilendi. Son yıllarda küçük çapta tasarım değişiklikleri yapılırken, 2026 modelinde araç epeyce elden geçirilmiş.

Fransız otomobil devi, en çok satan modellerinden Clio için oldukça mesai harcadı. Gerek tasarım gerek iç mekan ve performans tarafında birçok yükseltme var. 

Peki yeni Renault Clio 2026 neler sunuyor? Gelin tüm detaylarına yakından bakalım.

B segmentinde rekabet etmesine rağmen yeni Clio, büyük bir otomobil havası veriyor. Bunun yanında daha eğimli tavan çizgisi, bölünmüş LED stoplar araca güçlü bir görünüm kazandırıyor.

