  4. Türkiye'de zirveye kondu, kimse indiremedi! İşte ilk 10 ayda en çok satan elektrikli otomobil

EBD Danışmanlık'ın verilerine göre, Türkiye'de ilk 10 ayda en fazla satış yapan elektrikli otomobiller açıklandı. TOGG, zirveyi kimseye kaptırmadı.

2025'in ilk 10 ayında elektrikli otomobil satışı patladı! Türkiye pazarında tam elektrikli araçların liderlik tablosu netleşirken, TOGG, Tesla ve Çinli BYD üçlüsü satış adetleriyle zirveyi parselledi. İşte pazarın değişen dengeleri ve üç devin netleşen rakamları.

10. KG-Mobility Satış adedi:5.43

9. Mercedes-Benz Satış adedi: 5.595

8. Opel Satış adedi: 6.766

