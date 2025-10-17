  1. Ekonomim
  4. Türkiye'deki en ucuz 14 otomatik vites otomobil açıklandı! Fiyatı 1 milyon 198 TL'ye kadar geldi

Türkiye’de otomobil satışları genel olarak gerilese de otomatik vitesli araçlara olan ilgi hız kesmiyor. Konfor ve rahatlık arayışı, sürücüleri bu segmentte bir araya getiriyor.

Araç piyasasında meydana gelen daralmaya rağmen, Türkiye’de otomatik vitesli modellere olan talep rekor seviyede ilerliyor. Yükselen ilgiyle beraber, otomatik vitesli bir araca sahip olmanın bedeli de dikkat çekici noktalara erişti. Güncel verilere göre, satıştaki en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobilin başlangıç fiyatı 1 milyon 198 bin TL. İşte

14. BMW 120 - 3 milyon 413 bin lira

13. Mercedes A200 - 3 milyon 170 bin lira

12. Audi A3 Sportback - 3 milyon 63 bin 320 lira

