Türkiye'deki en ucuz 14 otomatik vites otomobil açıklandı! Fiyatı 1 milyon 198 TL'ye kadar geldi
Türkiye’de otomobil satışları genel olarak gerilese de otomatik vitesli araçlara olan ilgi hız kesmiyor. Konfor ve rahatlık arayışı, sürücüleri bu segmentte bir araya getiriyor.
Araç piyasasında meydana gelen daralmaya rağmen, Türkiye’de otomatik vitesli modellere olan talep rekor seviyede ilerliyor. Yükselen ilgiyle beraber, otomatik vitesli bir araca sahip olmanın bedeli de dikkat çekici noktalara erişti. Güncel verilere göre, satıştaki en uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobilin başlangıç fiyatı 1 milyon 198 bin TL. İşte
