Türkiye'nin en çok kullanılan 10 otomobili açıklandı: Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi

En çok satan araçlar, ay ay otomotiv pazarındaki gelişmeler, elektrikli araçlar istatistikleri gibi pek çok veriyi aktaran EBS Danışmanlık'ın çarpıcı bir rapora göre Türkiye'nin en çok kullanılan 10 otomobili belli oldu. İşte adetlerine göre Türkiye'nin en çok kullanılan 10 otomobili:

