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  4. Türkiye'nin en çok kullanılan 10 otomobili açıklandı: Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi

Türkiye'nin en çok kullanılan 10 otomobili açıklandı: Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi

EBS Danışmanlık tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin en çok kullanılan otomobiller tek tek açıklandı. Listenin ilk sırası herkesi şaşırttı.

Türkiye'nin en çok kullanılan 10 otomobili açıklandı: Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi - Sayfa 1

En çok satan araçlar, ay ay otomotiv pazarındaki gelişmeler, elektrikli araçlar istatistikleri gibi pek çok veriyi aktaran EBS Danışmanlık'ın çarpıcı bir rapora göre Türkiye'nin en çok kullanılan 10 otomobili belli oldu. İşte adetlerine göre Türkiye'nin en çok kullanılan 10 otomobili:
 

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Türkiye'nin en çok kullanılan 10 otomobili açıklandı: Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi - Sayfa 2

10. RENAULT R9 - BROADWAY — 351.183 ADET

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Türkiye'nin en çok kullanılan 10 otomobili açıklandı: Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi - Sayfa 3

9. RENAULT SYMBOL — 381.708 ADET

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Türkiye'nin en çok kullanılan 10 otomobili açıklandı: Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi - Sayfa 4

8. FORD FOCUS — 422.838 ADET

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