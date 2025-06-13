Türkiye'nin en çok kullanılan 10 otomobili açıklandı: Listenin ilk sırasını kimse tahmin edemedi
EBS Danışmanlık tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin en çok kullanılan otomobiller tek tek açıklandı. Listenin ilk sırası herkesi şaşırttı.
En çok satan araçlar, ay ay otomotiv pazarındaki gelişmeler, elektrikli araçlar istatistikleri gibi pek çok veriyi aktaran EBS Danışmanlık'ın çarpıcı bir rapora göre Türkiye'nin en çok kullanılan 10 otomobili belli oldu. İşte adetlerine göre Türkiye'nin en çok kullanılan 10 otomobili:
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