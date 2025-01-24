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Türkiye’ye de geliyor: Yeni Tesla Model Y satışa çıktı! İşte Avrupa fiyatı

Tesla’nın 2025’te piyasaya sürdüğü Yeni Tesla Model Y, Avrupa ve ABD pazarında satışa çıktı. Türkiye pazarına da birkaç ay içinde gelmesi bekleniyor.

Türkiye’ye de geliyor: Yeni Tesla Model Y satışa çıktı! İşte Avrupa fiyatı - Sayfa 1

Geçtiğimiz ay Çin’de satışa sunulan yeni Tesla Model Y, nihayet Avrupa yolculuğuna da başladı. 24 Ocak itibariyle hem Avrupa hem de Amerikalı kullanıcılar yeni Model Y’yi sipariş edebilir.

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Türkiye’ye de geliyor: Yeni Tesla Model Y satışa çıktı! İşte Avrupa fiyatı - Sayfa 2

Öte yandan Tesla, Türkiye’de sadece Model Y satıyordu. Şimdi firma, yeni özelliklerle güncellediği 2025 Model Y’yi Türkiye pazarına da getirecek.

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Türkiye’ye de geliyor: Yeni Tesla Model Y satışa çıktı! İşte Avrupa fiyatı - Sayfa 3

. Öyle ki ülkemize gelmeden önce Model Y’nin Türkçe web sayfası açıldı.

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Türkiye’ye de geliyor: Yeni Tesla Model Y satışa çıktı! İşte Avrupa fiyatı - Sayfa 4

Tasarım değişiklikleri ve daha uzun menzili ile Çin pazarında satışa sunulan otomobil, Avrupa ve ABD’de de artık satışta.

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