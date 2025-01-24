Türkiye’ye de geliyor: Yeni Tesla Model Y satışa çıktı! İşte Avrupa fiyatı
Tesla’nın 2025’te piyasaya sürdüğü Yeni Tesla Model Y, Avrupa ve ABD pazarında satışa çıktı. Türkiye pazarına da birkaç ay içinde gelmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz ay Çin’de satışa sunulan yeni Tesla Model Y, nihayet Avrupa yolculuğuna da başladı. 24 Ocak itibariyle hem Avrupa hem de Amerikalı kullanıcılar yeni Model Y’yi sipariş edebilir.
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Öte yandan Tesla, Türkiye’de sadece Model Y satıyordu. Şimdi firma, yeni özelliklerle güncellediği 2025 Model Y’yi Türkiye pazarına da getirecek.
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