Türklerin vazgeçilmezi dünya rekoru kırdı! Herkes bu otomobili satın alıyor: Kimse tahmin edemedi...

Otomotiv endüstrisinin efsaneleşmiş araçları, yalnızca satış rakamlarıyla değil; tasarım, güvenlik ve mühendislik alanlarında da çıtayı yukarı taşıdı. Yapılan bir araştırmaya göre, geçmişten bugüne en çok satılan otomobiller belli oldu. Listenin zirvesindeki model, ulaştığı rekor satış sayısıyla hâlâ tahtını koruyor. Bu başarıda, markaların teknolojiye yaptığı yatırımlar ve müşteri beklentilerine gösterdiği hassasiyet büyük rol oynuyor.