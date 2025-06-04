Türklerin vazgeçilmezi dünya rekoru kırdı! Herkes bu otomobili satın alıyor: Kimse tahmin edemedi...
Dünyada yapılan kapsamlı araştırmaya göre, en çok satan araç modelleri ve satış rakamları belli oldu. Volkswagen, Toyota, Ford, Honda, Chevrolet, Hyundai, Nissan, Renault ve BMW gibi dev markaların öne çıktığı listede zirveye yerleşen araç herkesi şaşırttı.
Otomotiv endüstrisinin efsaneleşmiş araçları, yalnızca satış rakamlarıyla değil; tasarım, güvenlik ve mühendislik alanlarında da çıtayı yukarı taşıdı. Yapılan bir araştırmaya göre, geçmişten bugüne en çok satılan otomobiller belli oldu. Listenin zirvesindeki model, ulaştığı rekor satış sayısıyla hâlâ tahtını koruyor. Bu başarıda, markaların teknolojiye yaptığı yatırımlar ve müşteri beklentilerine gösterdiği hassasiyet büyük rol oynuyor.
Yıllar içinde çeşitli güncellemelerle yenilenen bu modeller, hem sadık kullanıcılarını korumayı başardı hem de yeni kuşak sürücülerin ilgisini çekti. Özellikle birinci sıradaki model, küresel çapta rakiplerine fark atarak dikkatleri üzerine topluyor.
İşte en çok satılan otomobiller...
47 - Tesla Model Y - 1,9 milyon adet
2017’de ABD’de tanıtılan Tesla Model Y, tamamen elektrikli kompakt SUV segmentindedir. Otomatik pilot, geniş iç hacim ve çevreci teknolojisiyle dikkat çeker.