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Uçan araba Japonya'da görücüye çıktı

Tek kişilik “HEXA” isimli uçan araba, Tokyo'da yapılan teknoloji fuarında gösteri uçuşu yaptı. Uçan araçların yeni nesil insan taşımacılığının bir parçası olmasının beklendiği ve trafik yoğunluğuyla mücadelede, afet bölgelerine malzeme ulaştırmada etkili olacağı belirtiliyor.

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ABD merkezli “Lift Aircraft” firması tarafından üretilen tek kişilik “HEXA” isimli uçan araba, Japonya'da görücüye çıktı.

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Uçan araba Japonya'da görücüye çıktı - Sayfa 3

HEXA, Tokyo Big Sight Kongre Merkezinde yapılan teknoloji fuarı “SusHi Tech Tokyo 2024” kapsamında ülkedeki ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirdi.

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Uçan araba Japonya'da görücüye çıktı - Sayfa 4
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