  4. Ülkelerin en çok tercih ettiği otomobil markaları belli oldu! Türkiye’yi Toyota sananlar yanılıyor.

Başta Avrupa olmak üzere Türkiye’nin de dahil olduğu ülkelerin en çok tercih ettiği otomobiller belli oldu. Türkiye’nin tercihi şaşırtıyor.

Avrupa otomotiv pazarında yılın ilk yarısında talebin arttığı gözlendi. Satış verilerine göre tüketicilerin tercihi, daha çok kompakt ve ekonomik araçlardan yana oldu.

Özellikle çevre dostu ve düşük yakıt tüketimine sahip modeller ön plana çıkarken, elektrikli ve hibrit otomobillerin satış payı da hızla büyüdü.

Şehir içi kullanım kolaylığı sağlayan küçük sınıf araçlara olan ilgi sürerken, ailelerin tercihi ise geniş hacimli modeller oldu.

Uzmanlar, sürdürülebilirlik politikalarının etkisiyle önümüzdeki dönemde elektrikli otomobillerin pazar payını daha da artıracağını öngörüyor.

