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  4. Ustasına göre uzak durulması gereken 3 dizel araç; Enjektör ve turbo sorunu çözülemiyor

Ustasına göre uzak durulması gereken 3 dizel araç; Enjektör ve turbo sorunu çözülemiyor

Ankara’da oto tamir dükkanı bulunan tecrübeli usta, uzak durulması gereken 3 dizel araç olduğunu söyledi.

Ustasına göre uzak durulması gereken 3 dizel araç; Enjektör ve turbo sorunu çözülemiyor - Sayfa 1

Günümüzde masrafsız ve bakımı daha uygun maliyetli araçlar tercih ediliyor. Araç sahipleri kullandıkları araçların maliyetlerini azaltmak için farklı modellere geçiş yapıyor.

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Ustasına göre uzak durulması gereken 3 dizel araç; Enjektör ve turbo sorunu çözülemiyor - Sayfa 2

Hatta kronik sorunları olan araçlar ise doğrudan kara listeye alınıyor. Ankara’da kendi tamir dükkanını işleten ve sosyal medyada ustalardieselcar adıyla yayın yapan dizel araç ustası sorunlu araçlara ilişkin 3 örnek verdi.

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Ustasına göre uzak durulması gereken 3 dizel araç; Enjektör ve turbo sorunu çözülemiyor - Sayfa 3

KRONİK SORUNLARI OLAN 3 DİZEL ARAÇ

İşte ustasına göre kronik sorunları çok fazla olan ve sahibini üzen 3 dizel araç:

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Ustasına göre uzak durulması gereken 3 dizel araç; Enjektör ve turbo sorunu çözülemiyor - Sayfa 4

Fiat Euro 6

Kronik sorun: Adblue

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