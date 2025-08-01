Ustasına göre uzak durulması gereken 3 dizel araç; Enjektör ve turbo sorunu çözülemiyor
Ankara’da oto tamir dükkanı bulunan tecrübeli usta, uzak durulması gereken 3 dizel araç olduğunu söyledi.
Günümüzde masrafsız ve bakımı daha uygun maliyetli araçlar tercih ediliyor. Araç sahipleri kullandıkları araçların maliyetlerini azaltmak için farklı modellere geçiş yapıyor.
Hatta kronik sorunları olan araçlar ise doğrudan kara listeye alınıyor. Ankara’da kendi tamir dükkanını işleten ve sosyal medyada ustalardieselcar adıyla yayın yapan dizel araç ustası sorunlu araçlara ilişkin 3 örnek verdi.
KRONİK SORUNLARI OLAN 3 DİZEL ARAÇ
İşte ustasına göre kronik sorunları çok fazla olan ve sahibini üzen 3 dizel araç: