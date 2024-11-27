Uzman isimden önemli tavsiye. İkinci ele araç alacaklar bu 6 noktaya dikkat etsin
İkinci el araç satın alacaklara önemli tavsiyelerde bulunan Hakan Girginer, 6 püf nokta sayarak altını çizdi.
Ülkemizde vatandaşların sıfır araçlar erişimi gittikçe zorlaşıyor. Ne kadar yeni kredi paketleri açılsa da vatandaşlar yüksek enflasyon ortamından dolayı uzak duruyor.
Fakat ikinci el otomobil almaya gücü yetenler ise fırsatları kaçırmak istemiyor. İstemiyor ama araç alırken masrafa girmemek ve mağdur olmamak da büyük kriter.
BU 6 MADDEYE DİKKAT EDİN
Bunun için elektrik, elektronik ve mekanik tecrübesiyle tanınan Hakan Girginer önemli bir tavsiye veriyor.