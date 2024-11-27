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  4. Uzman isimden önemli tavsiye. İkinci ele araç alacaklar bu 6 noktaya dikkat etsin

Uzman isimden önemli tavsiye. İkinci ele araç alacaklar bu 6 noktaya dikkat etsin

İkinci el araç satın alacaklara önemli tavsiyelerde bulunan Hakan Girginer, 6 püf nokta sayarak altını çizdi.

Uzman isimden önemli tavsiye. İkinci ele araç alacaklar bu 6 noktaya dikkat etsin - Sayfa 1

Ülkemizde vatandaşların sıfır araçlar erişimi gittikçe zorlaşıyor. Ne kadar yeni kredi paketleri açılsa da vatandaşlar yüksek enflasyon ortamından dolayı uzak duruyor.

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Uzman isimden önemli tavsiye. İkinci ele araç alacaklar bu 6 noktaya dikkat etsin - Sayfa 2

Fakat ikinci el otomobil almaya gücü yetenler ise fırsatları kaçırmak istemiyor. İstemiyor ama araç alırken masrafa girmemek ve mağdur olmamak da büyük kriter.

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Uzman isimden önemli tavsiye. İkinci ele araç alacaklar bu 6 noktaya dikkat etsin - Sayfa 3

BU 6 MADDEYE DİKKAT EDİN

Bunun için elektrik, elektronik ve mekanik tecrübesiyle tanınan Hakan Girginer önemli bir tavsiye veriyor.

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Uzman isimden önemli tavsiye. İkinci ele araç alacaklar bu 6 noktaya dikkat etsin - Sayfa 4

Tyuksekdag’ın programına konu olan Girginer ikinci el otomobil alması durumunda dikkat edeceklerini, “Motoruna bakarım, varsa turbosuna bakarım. Şanzımanına, diferansiyeline, süspansiyonuna ve frenlerine bakarım.” ifadeleriyle sıraladı.

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