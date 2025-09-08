Ve Togg T10F resmen tanıtıldı! İşte T10F’in özellikleri ve Türkiye’de satışa çıkacağı tarih
Yerli otomobil Togg, uzun süredir merakla beklenen sedan aracını nihayet tanıttı. Şık tasarımıyla dikkat çeken Togg T10F, Almanya’da düzenlenen otomobil fuarında resmiyet kazandı. Özellikleri açıklanırken, Türkiye’de satışa çıkacağı tarih de belli oldu.
Türkiye’nin 60 yıllık yerli otomobil hayali, Togg T10X ile gerçek olmuştu. Piyasaya çıktığı tarihten bu yana çok konuşulan T10X, kimi zaman eleştirildi kimi zaman beğeni topladı.
Şu ana kadar 50 binin üzerinde satışı yapılan T10X, en çok satılan elektrikli otomobil konumunda lider durumda.
Almanya’da düzenlenen IAA Mobility 2025 Fuarında Togg’un ilk gününden bugüne kadarki yolculuğu anlatıldı. Yerli otomobilin ekosisteminin yazılımsal özelliklerine vurgu yapıldı. Lansmanda T10F ve T10X’in teknik özellikleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak resmi veriler daha sonrasında basınla paylaşıldı.