Ve Togg T10F resmen tanıtıldı! İşte T10F’in özellikleri ve Türkiye’de satışa çıkacağı tarih

Öte yandan sedan model bekleyenler için de mutlu sona ulaşıldı. Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 Fuarı’nda Avrupa’ya merhaba dedi. Markanın yeni modeli T10F’in hem Türkiye hem de Avrupa için satış takvimi açıklandı.