Volkswagen kullanıcıları dinledi, hatasını kabul etti: Yeni özellik kalkıyor, bakın ne geliyor
Alman otomobil devi Volkswagen, kullanıcıları dinleyerek önemli bir karar aldı. 2022’de getirilen özellik yerine artık eski yöntem kullanılacak.
Dünyanın en çok satan otomobil markalarından Volkswagen, teknoloji trendlerini yakından takip ediyor. Yapay zeka ChatGPT’yi bile araçlarına entegre ederek yeniliklerden geri kalmayan otomobil devi, bir konuda kullanıcıları dinledi ve geri adım attı.
Bütün fonksiyonların uzun süredir dokunmatik ekranlarda olması hem işleri zorlaştırıyor hem de tepki topluyordu. Alman şirketin tasarım şefi Andreas Mindt, elektrikli ID.2 ile birlikte yeni bir döneme geçiş yapacak; artık temel işlevler için dokunmatik panel yerine fiziksel kontrol tuşlarına yer verilecek.
VW, 2022'nin sonunda radikal bir karar alarak direksiyon üzerindeki geleneksel fiziksel düğmeleri kaldırıp dokunmatik kontrollere geçmişti.
Teknolojik anlamda iyi görünse de bu değişiklik, beklenenin aksine sürücülerden yoğun eleştiriler aldı. Kullanıcı deneyimindeki olumsuz geri bildirimlerin ardından VW, 2023'te ID.2all konseptini tanıttı ve dokunmatik ekran odaklı tasarımından geri adım atacağını duyurdu.
Tasarım şefi Mindt, yaptığı açıklamada, yeni nesil VW modellerinde en önemli beş fonksiyon için fiziksel düğmelerin yer alacağını söyledi: Ses kontrolü, koltuk ısıtma, fan kontrolü ve dörtlü flaşörler. Mindt, söz konusu değişimin bundan sonra üretecekleri tüm otomobillerde geçerli olacağını da sözlerine ekledi.