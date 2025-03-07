Volkswagen kullanıcıları dinledi, hatasını kabul etti: Yeni özellik kalkıyor, bakın ne geliyor

Bütün fonksiyonların uzun süredir dokunmatik ekranlarda olması hem işleri zorlaştırıyor hem de tepki topluyordu. Alman şirketin tasarım şefi Andreas Mindt, elektrikli ID.2 ile birlikte yeni bir döneme geçiş yapacak; artık temel işlevler için dokunmatik panel yerine fiziksel kontrol tuşlarına yer verilecek.