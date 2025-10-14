Volvo, en ikonik modellerinden birine veda etti: 10 yıllık serüven sona erdi. Üretimden kaldırıldı!
İsveç merkezli Volvo’nun, “En iyi otomobil” diyerek tanımladığı modellerden biri için yolun sonu geldi.
Volvo, piyasaya sürdüğü dayanıklı modelleriyle uzun yıllarca namını yürüttü. Ancak artan rekabet, elektrikli modellere geçiş ve birçok faktör nedeniyle marka artık eski performansını gösteremiyor.
En basit tabiriyle eski modellere ilgi pek fazla yok. Tabii markanın SUV'ye dönmesi de en önemli faktör...
Yaşanan bu durum, ne yazık ki Volvo’yu eski modelinden vazgeçirmeye kadar sürükledi. İsveçli şirket, 2016’da ihtişamlı lansmanla tanıtılan ikonik modellerinden birine veda etti.